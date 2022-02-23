شكرا لقرائتكم خبر عن «سول» تختبر صاروخاً بعد 7 تجارب قياسية لـكوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن كوريا الجنوبية أجرت اليوم الأربعاء اختبارا لإطلاق صاروخ أرض-جو طويل المدى، بعد شهر من اختبار كوريا الشمالية لعدد قياسي من الصواريخ، التي يحتمل أن تكون قادرة على مراوغة الدفاعات الصاروخية للجنوب.

وقالت "يونهاب" نقلا عن مصادر لم تذكرها إنه تم إطلاق الصاروخ إل-سام بنجاح من موقع اختبار في تايان على بعد 150 كيلومترا إلى جنوب غرب العاصمة سول، فيما رفضت وزارة الدفاع تأكيد النبأ.

وشهد شهر يناير عددا قياسيا لمثل هذه الاختبارات، حيث أجرت بيونجيانج ما لا يقل عن سبع عمليات إطلاق صواريخ، من بينها نوع جديد من "الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت" قادر على المناورة بسرعة عالية، مما يجعل من الصعب اعتراضه.