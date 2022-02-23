شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 وإنقاذ 47 مهاجراً غير شرعي جنوب المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشلت السلطات المغربية 3 جثث وأنقذت 47 مهاجراً غير شرعي في إقليم واد الذهب جنوب المغرب اليوم، كانوا ضمن ركاب قارب معدّ للهجرة غير الشرعية نحو جزر الكناري قبالة سواحل الإقليم.

وأفاد بيان للسلطات المحلية للإقليم أنه تم نقل الأشخاص الناجين للمستشفى الجهوي لمدينة الداخلة لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما باشر الأمن المغربي ووحدات تابعة للبحرية الملكية المغربية عمليات تمشيط للمنطقة بهدف العثور على ناجين محتملين من الحادث.