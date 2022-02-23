شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تعلن بدء إجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت بإجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، وسط مخاوف من عملية عسكرية وشيكة ضد كييف.



وقالت وزارة الخارجية في وقت سابق إن القيادة الروسية قررت إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا، لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وذكرت وكالة رويترز أن السفارة الروسية في أوكرانيا تنكس العلم فوق مبناها.