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الأمن الروسي يُحبط "عملاً إرهابياً" أوكرانياً في القرم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي اليوم الأربعاء أنه أحبط "عملاً إرهابياً" في القرم وألقى القبض على 6 روس قال إنهم يدعمون جماعة أوكرانية متطرفة.

وأضافت الوكالة أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي ضبط مكونات لصنع عبوات ناسفة.

وضمت موسكو القرم من أوكرانيا في 2014.

ومن المتوقع أن ينشر الجهاز مزيداً من التفاصيل في وقت لاحق ‭‬‬اليوم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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