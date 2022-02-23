- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمن الروسي يُحبط "عملاً إرهابياً" أوكرانياً في القرم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي اليوم الأربعاء أنه أحبط "عملاً إرهابياً" في القرم وألقى القبض على 6 روس قال إنهم يدعمون جماعة أوكرانية متطرفة.
وأضافت الوكالة أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي ضبط مكونات لصنع عبوات ناسفة.
وضمت موسكو القرم من أوكرانيا في 2014.
ومن المتوقع أن ينشر الجهاز مزيداً من التفاصيل في وقت لاحق اليوم.