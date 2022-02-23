الأمن الروسي يُحبط "عملاً إرهابياً" أوكرانياً في القرم

ومن المتوقع أن ينشر الجهاز مزيداً من التفاصيل في وقت لاحق ‭‬‬اليوم.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي اليوم الأربعاء أنه أحبط "عملاً إرهابياً" في القرم وألقى القبض على 6 روس قال إنهم يدعمون جماعة أوكرانية متطرفة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012