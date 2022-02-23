إضراب شامل في بيت لحم حدادا على وفاة طفل برصاص الجيش الإسرائيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

عم الإضراب الشامل، اليوم الاربعاء، محافظة بيت لحم حدادا على الطفل الذي توفي أمس برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة الخضر.



وكان الطفل محمد شحادة (14 عاما)، قد أصيب برصاص القوات الإسرائيلية، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر، قبل أن تعتقله القوات السرائيلية، وهو مصاب بجروح خطيرة.

وأفادت مصادر لوكالة "معا" الفلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية، تماطل بتسليم جثمان الطفل محمد رزق صلاح، وكان من المفترض تسليمه الليلة الماضية.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، في بيان لها، الإضراب الشامل في كافة مناحي الحياة، باستثناء القطاع الصحي، حدادا على روح الطفل محمد شحادة.