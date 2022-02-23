شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: الإعلام فى مصر تطور.. وخالد الغندور: الشوسيال ميديا تدعم التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام الشاطر المدير التنفيذي لشركة برزينتشن، أن هناك تطور كبير في الإعلام الرياضى، لافتا إلى أن الكل لاحظ مؤخرا وقوف الجميع خلف منتخب مصر وتقديم كل الدعم له.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده المجلس الأعلي للإعلام اليوم برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي.

أضاف الشاطر، أن الاعلام الرياضي في تطور كبير والأمور تسير بشكل جيد للغاية، موضحا أنه ليس بالضرورة أن يقوم لاعبو كرة القدم بتلقي دورات خاصة فى الإعلام الرياضى من أجل ممارسة العمل الإعلامي.

بدوره أكد الإعلامى خالد العندور، أن صفحات السوشيال الميديا تساعد بشكل كبير علي التعصب الرياضي، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات عقابية صد هذه الصفحات، مشيرا إلى أن الكلام فى كرة ليس محرم، كما أن الدفاع عن بعض الأندية فى القنوات الخاصة بهم أمر طبيعي، شرط أن يكون بدون تجريح او تجاوز.

فيما أكد اسلام صادق مقدم برنامج البريمو، أن هناك أزمة تواجه الإعلام الرياضي منها علي سبيل المثال أن هناك أندية تمتنع عن التعامل مع بعض البرامج لمجرد نقلها لأخبار حقيقية، مشددا على ضرورة التنسيق مع المتحدثين الرسميين للأندية فى هذا الإطار.

أضاف صادق، أن الاندية عليها ان تحترم البرامج وتتعامل معها بشكل أكثر فاعلية، خاصة وأن البرامج لا تسعي إلا للخبر المجرد والحقيقى، ومن ثم يجب أن يكون هناك تعاون أفضل بين الأندية والفضائيات.