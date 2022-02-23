شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: يجب البعد عن التجريح.. ويطالب بضرورة عدم التعرض للحياة الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، أنه ينبغي البعد عن التجريح في الفضائيات والصحف، وهذا البند يتفق عليه الجميع، مطالبا أيضا بضرورة الابتعاد عن التعرض للحياة الشخصية.

وتابع جبر: تم وقف برامج رياضية بسبب التجريح، موضحا أن الضوابط تطبق علي جميع البرامج في الإعلام ومنها البرامج الرياضية.

بدوره، طالب خالد عبد المنعم رئيس تحرير الأهرام الرياضي، بالالتفاف حول المنتخب ودعم المدير الفنى للمنتخب مشددا علي أن الكلمة مسئولية ويجب علي الجميع الحفاظ علي مسئولية الكلمة.

وذكر سيف زاهر، أن هناك تطور كبير في الإعلام الرياضي المصرى وهناك التزام كبير مشيرا الي أن هناك الكثير من الرياضيين المصريين يعملون في مختلف القنوات في دول كثيرة والكل يقدم اداءا جيدا.

فيما قال الكابتن مجدي عبد الغني إن السوشيال ميديا جننت الإعلام الرياضي، كما أن التريند أصبح هدفا للبعض، ومن ثم يجب ضبط منظومة الإعلام الرياضي في مصر.

وطالب عبد الغني، بضرورة أن تلتزم قنوات الأندية بالضوابط الإعلامية لأنها تسبب مشكلات التعصب -علي حد قوله.

ولفت عبد الغني إلي أن هناك أخبارا مغلوطة يتناولها البعض من أجل التريند، كما أشار إلي أن تطرف الألتراس أدى إلي عدم وجود الجماهير في المدرجات.