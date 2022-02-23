شكرا لقرائتكم خبر عن حسن المستكاوى يطالب بتحديد معايير واضحة للعمل فى الإعلام الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الناقد الرياضى حسن المستكاوى، أنه لا يجب أن يكون هناك عضو في اتحاد الكرة ثم يعمل في الإعلام، موضحا أنه ينبغي أن يكون هناك معايير واضحة للعمل فى الإعلام الرياضى فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء موسعه عقده المجلس الأعلي للاعلام اليوم برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي.

وأوضح المستكاوى، أن كرة القدم نشاط مستمر علي مدار العام، كما أنها لعبة شعبية من الطراز الأول، موضحا أن هناك علاقة بين شعبية اللعبة وممارستها وهي التى تغذى الإعلام الرياضي بضرورة الاهتمام بها.

من جانبه، أكد إبراهيم المنيسى، أنه ينبغي العمل علي تفعيل مدونة سلوك الإعلام الرياضي وبداية يتم بث نص مدونة السلوك علي شاشة كل الفضائيات والصحف بشكل دورى للتذكير بها.

كما طالب المنيسي بضرورة أن تقوم نقابة الإعلاميين بالتأهيل والتدريب الجيد للإعلاميين والصحفيين خلال الفترة المقبلة حتي نستطيع تقديم محتوى إعلامي جيد وبالكفاءة المطلوبة.