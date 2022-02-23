شكرا لقرائتكم خبر عن “شبل يام” يتصدر ترند تويتر بعد الإعلان عن وفاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام كويتية، وفاة الطفل حسين العجمي والشهير بـ“شبل يام“، وذلك بعد تعرضه لحادث سير مروع قبل أيام، في أثناء عودته من المملكة للكويت.

وقبل يومين، كشف نواب في مجلس الأمة الكويتي، عن تحرك رسمي من وزارة الصحة لنقل ”شبل يام“، إلى المملكة لتلقي العلاج بسبب وضعه الصحي الحرج.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فإن ”المنشد شبل يام كان قد تعرض لحادث سير، ودخل العناية المركزة بمستشفى العدان“.

وقال أفراد من عائلة ”شبل يام“، مع تعرضه للحادث إن ”حالة حسين حرجة، إلا أنه لا يمكن تشخيص حالته بدقة إلا بعد استقرار وضعه الصحي“.

ودشن رواد مواقع التواصل من وقت الحادث، هاشتاقًا دعوا خلاله للمنشد شبل يام بالشفاء العاجل، قبل أن يعلن خبر وفاته اليوم الأربعاء.

ومع إعلان خبر وفاته برز وسم #شبل_يام على تويتر، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للطفل الذي لا يتجاوز عمره 10 سنوات، إلا أنه ذائع الصيت على مواقع التواصل.