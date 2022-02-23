شكرا لقرائتكم خبر عن مع تصاعد النزاع.. مقارنة بين الجيش الروسي والأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تدخل الأزمة الأوكرانية منعطفا جديدا وتصعيدا من الجانب الروسي ينذر بوقوع مواجهة بين الجيشين الأوكراني والروسي الذي ينشر أكثر من 100 ألف جندي الحدود المشتركة.

وفي مقارنة سريعة بين الجيشين، فإن الجيش الروسي يمتلك قوة عسكرية أكبر من نظيره الأوكراني، يحتل بها (الجيش الروسي) المرتبة الثانية على المستوى العالم، بينما يحتل الجيش الأوكراني المرتبة 22، بحسب روسيا اليوم.

لدى روسيا 900 ألف عسكري نشط عبر قواتها، مقارنة بـ 196600 في أوكرانيا. ما يعكس هيمنة عسكرية أوسع نابعة من ميزانية الدفاع الروسية التي تتفوق على أوكرانيا.

ففي مجال القوات البحرية، تمتلك روسيا 100 ضعف عدد أفراد البحرية.

وتشغل البحرية الروسية 74 سفينة حربية و51 غواصة مقارنة بالسفينتين الحربيتين الأوكرانيين.

أما على الأرض، أي القوات البرية، فيقل الفارق بعض الشيء بين البلدين، حيث يتألف الجيش الروسي من 280 ألف جندي، مقابل 125600 في أوكرانيا التي لديها أيضا 900 ألف فرد احتياطي، مقارنة مع مليوني روسيا.

وعلى مستوى المعدات العسكرية، يظهر التفوق الروسي الكبير بنسب تتراوح بين 2.2 و 1. إذ تمتلك روسيا 3 أضعاف كمية المدفعية 6 أضعاف عدد الدبابات، ونحو 7 مرات أكثر من المدرعات الأوكرانية.

تمتلك روسيا 10 أضعاف عدد الطائرات الهجومية والمروحيات لدى أوكرانية التي تمتلك أكثر من 400 قاذفة صواريخ أرض – جو يمكنها استهداف الطائرات – وهو ما يعادل عُشر العدد الذي تمتلكه روسيا.

ولدى روسيا 165 ألف عنصر فاعل في القوات الجوية، مقابل نحو 35 ألف عنصر لدى أوكرانيا.

وتمتلك روسيا 1328 طائرة هجومية مقابل 146 طائرة هجومية لدى أوكرانيا.

أما عدد المروحيات القتالية، فلدى روسيا أكثر من 478 مروحية، مقابل 42 مروحية مقاتلة تمتلكها أوكرانيا.