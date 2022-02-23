شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوكراني يقر تشريعاً للدفاع عن النفس ومنح المدنيين حق حمل السلاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن البرلمان الأوكراني، أنه أقر اليوم، تشريعًا للدفاع عن النفس ومنح المدنيين حق حمل السلاح.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بدء دعوة جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما، للخدمة في الجيش.

وأوضحت أن دعوة الاحتياط والاستعداد للحرب جاءت بناءً على قرار الرئيس الأوكراني زيلينسكي، مؤكدة أن مدة الخدمة القصوى هي سنة واحدة.

وأعلن زيلينسكي في كلمة موجهة للشعب الأوكراني، إصدار مرسوم باستدعاء عناصر الاحتياط للجيش في المرحلة الخاصة.

وفي وقت سابق طالبت السلطات الأوكرانية، مواطنيها بمغادرة روسيا بشكل فوري وعاجل.

وأوصت الحكومة رعاياها المتواجدين في روسيا بالمغادرة، وسط تصاعد التوتر بين البلدين، بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي لوجانسيك ودونيتسك شرق أوكرانيا.