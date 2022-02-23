شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الأوكراني يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس الأمن الأوكراني إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وسط مخاوف من غزو روسي للبلاد.

وأوضح وزير الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أوليكسي دانيلوف، أنه بنبغي للبرلمان الأوكراني أن يصادق على هذا القرار في غضون 48 ساعة.

وإذا أقرّت، ستطبق حالة الطوارئ على كل أنحاء أوكرانيا باستثناء المنطقتين الانفصاليتين الشرقيتين، حيث اندلع تمرد أودى بحياة أكثر من 14 ألف شخص منذ العام 2014.

وأكد دانيلوف أن كل منطقة من مناطق أوكرانيا ستكون قادرة على اختيار الإجراءات التي سيتم تطبيقها "اعتماداً على ضرورتها"، مشيراً إلى أن ذلك يعد تعزيزاً للنظام العام.

ولفت إلى أن الإجراءات "قد تشمل تعليق أنواع معينة من وسائل النقل وزيادة عمليات تفتيش المركبات ومطالبة الناس بإبراز أوراق ثبوتية" واصفاً ذلك بأنه إجراء "وقائي".