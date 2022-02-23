شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الهولندية تنقذ رهينة داخل متجر «آبل» في أمستردام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء أن رجلا يشتبه أنه احتجز شخصا كرهينة، في متجر لشركة "آبل" في أمستردام، طالب بـ 200 مليون يورو، في صورة عملة مشفرة، وهدد بتفجير نفسه.

وأضافت الشرطة اليوم الأربعاء أن الهجوم انتهى، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، حيث أصيب من يشتبه أنه منفذ الهجوم بشكل خطير، بعد أن صدمته سيارة تابعة للشرطة. ولم يتعرض الرهينة وهو رجل بريطاني لأذى.

ولم يتعرض حوالي 70 شخصا، كانوا في المتجر، وقت وقوع عملية السطو المسلح، لأذى أيضا. وعلى مدى ساعات تمكن مواطنون من متابعة الأحداث، عبر مقاطع فيديو، تم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، المدجج بالسلاح، دخل المتجر متعدد الطوابق، حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، قبل أن يحتجز أحد العملاء كرهينة ويطالب بمبلغ 200 مليون يورو، في صورة عملة مشفرة.