شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقي: نتطلع لبناء أفضل العلاقات مع الأشقاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم، التطلع لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء.

وأوضح الحلبوسي وفقًا لوكالة الأنباء العراقية أنه بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف التعويضات، نتطلع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء، داعيًا إلى تجاوز آثار عقود من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد، وبدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد وإخراجه من مرحلة تداعيات الحروب المتعاقبة.