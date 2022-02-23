خزاعي أشوشيتس تطلق الطبعة الثانية من كتاب «مملكة البحرين – مراجعة سياسية»

المنامة: صرح الدكتور أحمد الخزاعي، الشريك الإداري لشركة خزاعي أسوشيتس لالستشارات السياسية عن نشر الطبعة الثانية من الكتاب الأكثر مبيعا «مملكة البحرين – مراجعة سياسية» باللغة اإلنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتضمن الطبعة الثانية تحديثا عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وما احتوته من أحداث من قبيل تصدي مملكة البحرين لتفشي جائحة كورونا، الاتفاقيات الابراهيمية ورحيل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه.

وبين الخزاعي في تصريحه بهذه المناسبة بأن شركة خزاعي أسوشيتس قد شكلت فريقا بحثيا لإعداد هذا الكتاب الذي يضم بجانبه الباحثة الاسبانية السيدة نور زيناتي من جامعة اكزيتر بالمملكة المتحدة، والباحث الروسي ايفجيني كوكاريف من جامعة سان دييجو الأمريكية، الى جانب الباحثتين الأمريكيتين السيدة ليا ايسونو من جامعة فورد هام الأمريكية والسيدة ميريديث سوليفان من جامعة كولومبيا الأمريكية.

الدكتور أحمد الخزاعي

وبين في معرض حديثه عن أن الهدف من اصدار هذا الكتاب وتحديثه المستمر هو التأكد من إيصال المعلومات الصحيحة والمدعمة بالألدلة والبراهين للمجتمع الدولي لتحل محل ما تم نشره من ادعاءات تستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين.

يتناول الكتاب مملكة البحرين من الجانب التاريخي الحديث مستعرضا أهم الأحداث التي مرت بها المملكة خالل المئة عام الماضية بالتفصيل. كما يتناول تاريخ الأسرة المالكة في البحرين، الفئات الاثنية والدينية، الدستور والتحديثات المتعلقة به، تاريخ العمل السياسي ونشأة الجماعات والايدولوجيات السياسية، حقوق الانسان، الانتخابات البلدية والبرلمانية والاداء البرلماني.

كما يتطرق الكتاب لتأريخ الضطرابات القليمية التي حصلت أثناء ما يعرف بالربيع العربي مع سرد تفصيلي لما حصل في مملكة البحرين واستعراض لتاريخ التدخالات الايرانية منذ العام ١٩١٩ لليوم.