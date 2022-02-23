محمد رمضان يثير الجدل مجددا.. هذه المرة بمعجون اسنان من الذهب

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وأرفقه بجزء من أغنية يقول فيها "أنا عفش بيتنا اثار، أبويا وحد قطرين".

واعتاد الفنان رمضان على إثارة الجدل في كل ظهور له، ودائما ما يتعرض لهجوم بسبب مواقفه، الذي يعتبرها الجمهور "مستفزة".



وأحال القضاء الإداري المصري مؤخرا، دعوى تطالب بشطب الفنان محمد رمضان، من نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية إلى هيئة مفوضي الدولة لأخذ الرأي القانوني فيها.

ونصت عريضة الدعوى المقدمة من المحامي المصري سمير صبري، المقامة ضد رمضان، على أن "الفن مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، والفن إما أن يقود المجتمع نحو الرقي وإما نحو الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع".



كما تعرض رمضان، لهجوم حاد، من قبل رجال دين وسياسة بالعراق؛ بعد ظهوره بمظهر اعتبروه بـ"غير اللائق"، في إحدى حفلاته بالعراق، والتي أقيمت في الـ10 من شهر كانون الأول الماضي.