انت الان تتابع خبر ايران: مستعدون للتفاوض مع السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني: "تلقينا رسالة عبر وزير الخارجية العراقي تعلن استعداد الجانب السعودي للمحادثات معنا، وأعلنا استعدادنا للتفاوض، نحن مستعدون لمواصلة العمل الجاد في القضايا الإقليمية من خلال التعاون المشترك مع جميع الأطراف"، مؤكدا أنه "لا سبيل لحل أزمات المنطقة إلا بالحوار والتعاون".وأضاف ان "المنافسة الإقليمية لن تؤدي إلا لتدمير المنطقة وثرواتها"، معتبرا أنه "لا تستطيع دولة في المنطقة ضمان أمنها من خلال زعزعة أمن الآخرين".

وتابع عبد اللهيان: "نعلن استعدادنا للمبادرات الإقليمية في سبيل تنمية المنطقة".

من جانبه، أشار وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي إلى أنه "نقل رسالة خطية من السلطان العماني، هيثم بن طارق، إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين".



واوضح: "نحن اليوم تناولنا العديد من مجالات التعاون، خاصة الاقتصادية والتجارة والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تخدم البلدين".

واضاف البوسعيدي: "لا شك أن مجالات التعاون بين البلدين هي متنوعة وعديدة"، مشيرا إلى أن "العلاقات السياسية مبنية على الثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، التي تخدم البلدين، ومنطقتنا".

وتابع: "تبادلنا وجهات النظر وتشاورنا في عدد من القضايا التي تحظى باهتمام ومتابعة بلدينا، وكلها هذه قضايا ومستجدات، نرجو دعم هذه الجهود بالوسائل السلمية والحوار، وعبر تشجيع بناء الثقة بين مختلف أطراف هذه القضايا، لتنعم منطقتنا باستدامة الأمن والاستقرار والازدهار والرخاء لشعوبنا جميعا".

