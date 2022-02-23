انت الان تتابع خبر علاوي: نأمل ان يكون حسم ملف التعويضات بدايةً جديدةٍ للعلاقات بين العراق والكويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعرب رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاربعاء، عن امله بأن يكون حسم ملف التعويضات بدايةً لصفحةٍ جديدةٍ من العلاقات الاخوية بين العراق والكويت.