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انت الان تتابع خبر علاوي: نأمل ان يكون حسم ملف التعويضات بدايةً جديدةٍ للعلاقات بين العراق والكويت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعرب رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاربعاء، عن امله بأن يكون حسم ملف التعويضات بدايةً لصفحةٍ جديدةٍ من العلاقات الاخوية بين العراق والكويت.
وقال علاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "حُسم ملف التعويضات، وبهذا انتهت اجراءات الفصل السابع على العراق، آمل ان يكون ذلك بدايةً لصفحةٍ جديدةٍ من العلاقات الاخوية بين العراقيين انفسهم من جهة وبين العراق والكويت من جهة اخرى وفق المصالح المشتركة وخدمة شعبي البلدين الشقيقين".