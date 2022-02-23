نائب يتحدث عن تحالف الثبات الوطني: يضم أكثر من 130 نائبا

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف الجبوري، ان الايام القليلة المقبلة سيتم فيها الاعلان عن كتلة الثبات الوطني والتي تضمن اكثر من 130 نائبا من جميع المكونات العراقية.



وقال الجبوري في حديث للسومرية نيوز، إن "الحديث عن ثلث معطل هو امر لا ينسجم مع رؤية ودور القوى الوطنية على اعتبار أننا لن نكون عامل تعطيل لدور البرلمان والعملية السياسية بل على العكس سنكون عنصر فعال وداعم لجميع الاجراءات التي تصب ضمن المصالح العليا للبلد والشعب العراقي"، مبينا ان "كتلتنا لن تكون معطلة بل على العكس فهي مؤثرة في تشكيل الحكومة لأن لديها جمهور كبير وقواعدها الجماهيرية في مختلف محافظات العراق".

واضاف الجبوري، ان "المحادثات لم ولن تنقطع مع جميع القوى السياسية ومثلما كان هناك تقاطع بين القوى السنية والكردية في وقت قريب لكنهم وصلوا الى تفاهمات وتقارب اوصلهم الى تشكيل تحالفات سياسية موحدة، بالتالي فان البيت الشيعي لن يكون مختلفا عن تلك القوى وسنصل الى اتحاد وتفاهمات مع باقي القوى الشيعية لنكون مساهمين وفاعلين بكل جدية في تشكيل الحكومة المقبلة وفق المعطيات التي ينتظرها الشعب العراقي"، مشددا على ان "الايام القليلة المقبلة سيتم فيها الاعلان عن كتلة الثبات الوطني والتي تضم اكثر من 130 نائبا وهنالك مشاركة من جميع المكونات العراقية وسيكون هدفنا خدمة العراق في خط شروع واحد لتحقيق مطالب الشعب العراقي وتلبية المطالب الجماهيرية".

وفي هذا الصدد، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري، اليوم الاربعاء، الموعد الرسمي للإعلان عن تحالف "الثبات الوطني".

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، ان "الإعلان الرسمي عن تحالف الثبات الوطني سيكون خلال جلسة مجلس النواب المقبلة".

وحددت رئاسة البرلمان، "يوم الاثنين من الأسبوع المقبل موعداً لعقد جلسة مجلس النواب، لغرض التصويت على تشكيل اللجان النيابية وتوزيع النواب على اللجان"، لكن جدول الأعمال تضمن أيضاً "استضافة وزير المالية، عملاً بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والنظام الداخلي للمجلس، بناءً على طلب النائب برهان المعموري مشفوعاً بتأييد 100 نائب".

النائب عن ائتلاف دولة القانون، أكمل حديثه قائلاً، إن "الإطار التنسيقي سيتحول لتحالف (الثبات الوطني) المتكون من 88 نائباً"، مرجحاً في الوقت ذاته "زيادة في عدد أعضاء التحالف بعد إنضمام نواب مستقلين".

وبين، أن "الثبات سيعلن رسمياً عن كونه الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً داخل مجلس النواب".