الجيش المصري يحبط عملية تهريب سلاح كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

أعلنت القوات المسلحة المصرية تمكن عناصر حرس الحدود في إحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس.



وأعلنت عناصر التفتيش والكشف عن المهربات عن ضبط عربة نقل مُحمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل والتي عثر بداخلها على 19 بندقية ألية، و20 خزنة لبنادق أليه و4 بنادق ألية FN ، و3 رشاشات متعدد، بالإضافة إلى نظارتين ميدان و2 تليسكوب قناصة، كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت 15627 ذخيرة متنوعة.

وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.