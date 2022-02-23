العراق.. مقتل داعشي وتدمير وكرين إرهابيين شمالي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، الأربعاء، مقتل عنصر من "داعش" وتدمير وكرين تابعين للتنظيم الإرهابي بمحافظة كركوك شمالي البلاد.



وقالت "خلية الإعلام الأمني"، في بيان، إنه "بعمل دؤوب ومتابعة مستمرة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وقوة من الفرقة الأولى في قيادة القوات البرية تم رصد تحركات إرهابيين اثنين بواسطة كاميرات المراقبة، ضمن قاطع الفرقة في محافظة ديالى".

وأضافت أن "القوة تمكنت من قتل أحد الإرهابيين المسؤول عن عدد من الأعمال الإرهابية، وما زالت القوات الأمنية تلاحق الإرهابي الثاني".

وفي وقت سابق اليوم، دمرت المقاتلات العراقية وكرين لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية، أن "القطعات الأمنية تستمر بواجباتها النوعية والاستباقية في مختلف قواطع المسؤولية لملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأشارت إلى أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها كهفين يستخدمان كوكرين للعناصر الإرهابية في منطقة قوشقاية ضمن محافظة كركوك".

وتابع البيان: "تم تدمير الوكرين بالكامل، في غضون ذلك خرجت قوة إلى المكان المستهدف".

ورفعت القوات العراقية من مستوى عملياتها العسكرية لملاحقة تنظيم داعش منذ أكثر من شهر عقب حادثة حاوي العظيم التي راح ضحيتها 11 جندياً بهجوم استهدف مقرا تابعا للجيش عند أطراف ديالى.

وأسفرت العمليات المتصاعدة عن اعتقال وقتل العشرات من التنظيم الإرهابي بينهم قيادات خطيرة، مما انعكس على تراجع حدة الهجمات التي تشنها خلايا داعش مقارنة بما كانت عليه خلال الشهور الماضية.