عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء أو الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية اليوم الأربعاء أن حزمة العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليين في شرق أوكرانيا، ستدخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء، أو الخميس.



وقال كليمان بون لإذاعة "فرانس إنتر": "كانت هناك ردود فعل سريعة جدا من الأوروبيين بالتنسيق مع الأمريكيين والبريطانيين. هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم على الأرجح، أو غداً على أكثر تقدير".

وتشمل الحزمة الأولى من العقوبات التي قد "تذهب إلى أبعد من ذلك"، إجراءات ضد النواب الروس الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال الانفصاليين، وإجراءات اقتصادية ضد المصارف الروسية.

وأكد بون أن "الدولة الروسية والمصارف الروسية لن تكون قادرة بعد الآن على تمويل نفسها من الأسواق الأوروبية".

وقررت ألمانيا تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم2.

وقال بون "أن يتّخذ الألمان قرارا مماثلا في موضوع مهم مثل توريد الغاز، فهي إشارة وبادرة قوية جداً".

وأكد أن أوروبا التي تعتمد جزئيا على الغاز الروسي، لديها أيضا "مخزونات كافية لتحمل الشتاء".

وأضاف أنه من أجل تبرير قراره بانتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، ألقى الرئيس الروسي خطاباً كان في أجزاء منه "جنونياً" ومليئا بـ"الأكاذيب التاريخية".

وتابع "رفع بلا شك حدة خطابه ونبرته. الأمر متروك لنا للتكيف والرد دون أي ضعف".