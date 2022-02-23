شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يبحث مع لافروف المستجدات الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأربعاء، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



كما بحث الجانبان "المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على "قوة ومتانة علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وقيادتي البلدين والحرص على تعزيز آفاق التعاون الإماراتي الروسي في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما".