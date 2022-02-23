البرلمان الأوكراني يسمح للمدنيين بحمل السلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

صوت البرلمان الأوكراني اليوم الأربعاء على الموافقة في القراءة الأولى على مشروع قانون يعطي الأوكرانيين الحق في حمل أسلحة نارية والتصرف دفاعاً عن أنفسهم.



وقال واضعو مشروع القانون: "اعتماد هذا القانون يصب في مصلحة الدولة"، مضيفين أنه ضروري بسبب "التهديدات والمخاطر القائمة على مواطني أوكرانيا".

وظهرت واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وأمر بنشر قواته فيها.