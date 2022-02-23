شاهد.. السيسي يجري جولة تفقدية لمقر الكلية الحربية ببلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، جولة تفقدية لمقر الكلية الحربية شرقي العاصمة القاهرة.



ورافق الرئيس المصري بالجولة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من القادة.

ووفق بيان للرئاسة "تابع السيسي برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهارياً وبدنياً مشاركاً الطلبة في الأنشطة الصباحية".

كما أدار الرئيس المصري حوارا مفتوحا مع الطلبة، تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي، من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الإقليمية المختلفة، فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم، بما في ذلك على الصعيد العسكري.

وشملت المناقشات "مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن".

ووجه الرئيس المصري طلبة الكلية الحربية بـ"الاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب".

ووجه التحية لـ"رجال القوات المسلحة المصرية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون مقدرات الشعب المصري العظيم".