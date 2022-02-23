مصر.. اجتماع خاص للحكومة لدراسة تداعيات أزمة أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تعكف الحكومة المصرية حاليا على دراسة تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، من مختلف الجوانب.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع الحكومة اليوم: نعمل على دراسة تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، من مختلف الجوانب، مضيفا: سيتم عقد اجتماع خاص بهذا الشأن، لافتا إلى تمنياته بأن تنتهي الأزمة سريعاً دون أن تتطور إلى أبعاد أخرى.

وتعد منطقة البحر الأسود حيوية لتجارة القمح العالمية، حيث تعتبر أوكرانيا وروسيا من أكبر المصدرين.

وتحتل روسيا المركز الأول على صعيد تصدير القمح إلى مصر وتأتي أوكرانيا في المركز الثاني.

وقفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للسلع بنسبة 5% هذا الشهر، مدفوعة بتحذيرات مسؤولين أمريكيين من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا.

وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء بإعلان ما سماه "الشريحة الأولى" من العقوبات الأمريكية ضد روسيا ، والتي شملت إجراءات ضد مؤسستين ماليتين روسيتين وضد الديون السيادية الروسية، فيما ستبدأ تأثير تلك العقوبات اليوم على النخب الروسية وأفراد أسرهم.