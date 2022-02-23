سفير أوكرانيا في برلين: كان يجب معاقبة روسيا منذ ضم القرم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

رحب السفير الأوكراني في ألمانيا بالعقوبات على روسيا، معرباً في المقابل عن خشيته من تأخرها.



وقال أندريه ميلنيك في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية الألمانية اليوم الأربعاء، إنه يقدر الموقف الموحد في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإجراءات التي اتخذت بالفعل، مثل تعليق خط أنابيب الغاز الألماني الروسي "نورد ستريم2"، وأضاف "نرحب بكل هذا، اليوم فقط قد تكون جاءت متأخرة".

وذكر ميلنك أن بعض العقوبات، إشارة جيدة، إلا أنه يرى أنه كان يجب اتخاذها فور الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم قبل 8أعوام، وقال: "اليوم بالطبع لها بعض التأثير، ولكن على الأرجح ليس لها تأثير حاد على تصميم بوتين على شن هذه الحرب. وعندما أقول حرب، فهذا يعني حرفياً أنه يريد محو أوكرانيا من الخريطة"، مشيراً إلى أن ليس أوكرانيا وحدها في خطر، ولكن العالم الحر بأسره.

وعقب التصعيد الأخير لموسكو، أطلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الفور عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة وضع 351 نائباً في البرلمان الروسي، الذين صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريات لوغانسك ودونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، على قائمة العقوبات، إلى جانب 27 شخصاً ومنظمة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، سيُقيد وصول الدولة الروسية إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي وستقيد تجارة الاتحاد الأوروبي مع المناطق الانفصالية.