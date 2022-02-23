تخفيف تدريجي لإجراءات فيروس كورونا بلبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بدأ بالتراجع وهذا ما يسمح بتخفيف الإجراءات تدريجيا.



وأشار أبيض في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع لجنة متابعة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، إلى أن "انخفاض نسبة التلقيح والإقبال على اللقاح، تحول دون الإسراع في التخفيف من هذه الإجراءات".

كما أعلن أن "الوزارة اتخذت قرارا بإعفاء القادمين إلى لبنان، والذين تلقوا اللقاح في مدة أقل من 6 أشهر من إجراء فحص كورونا في المطار".

وحسب تقرير وزارة الصحة، فإن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح تبلغ 48.3%، ونسبة الحاصلين على جرعتين هي 41.5%، أما نسبة الحاصلين على الجرعة الثالثة المعززة فتبلغ 22.5%، مبينا أن حالات الاستشفاء تبلغ 76%.