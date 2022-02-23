عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الأوروغواي في إكسبو 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي فرانسيسكو بوستشيو وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديقة وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.



جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الأوروغواي الشرقية وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

واستعرضا في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي البارز في تعزيز التعاون الدولي لدعم التعافي الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي فرانسيسكو بوستشيو، وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأوروغواي ودول أمريكا اللاتينية الصديقة في المجالات كافة، مشيرا إلى أن إكسبو 2020 دبي يشكل منصة ملهمة لخلق فرص واعدة للتعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه أكد فرانسيسكو بوستشيو تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها الثنائية والتعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة .. مشيدا بتنظيمها المبهر لإكسبو 2020 دبي بمشاركة نحو 192 دولة.

كما أكد على المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء .. سعيد عبدالله القمزي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية.