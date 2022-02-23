شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يهنئ وزير الإعلام السعودى بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برقية للدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير الإعلام السعودي، هنئه فيها بذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يعود إلى عام 1139 هـ، لشهر فبراير عام 1727م عندما تم تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود.

وقال المجلس إن يوم التأسيس بالنسبة للمملكة هو ذكرى ميلاد الهوية الوطنية الأولى لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، وهو محطة مفصلية في تاريخ المملكة، قادت للحاضر المزدهر الذي تشهده المملكة حاليا، والمستقبل الزاهر الذي ينتظرها بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب المجلس عن أمنياته أن يعيد الله هذه الأيام على المملكة بالخير والرخاء.