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نص مدونة سلوك الإعلام الرياضى الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مدونة سلوك الإعلام الرياضى، بعدما أعلن عنها الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، خلال جلسة موسعة اليوم حضرها لفيف من النقاد الرياضيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والقنوات.

 

وطالبت المدونة، بضرورة الحفاظ علي حيوية الأحداث ، وعدم الانزلاق إلى إثارة التعصب، أو أية نعرات دينية أو طائفية، أو تشجيع للعنف.

 

وفيما يلى نص مدونة سلوك الإعلام الرياضى:

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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