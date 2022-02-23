شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يستعرض مدونة سلوك الإعلام الرياضى ويطالب بدعم المنتخب أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلي للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، لقاءا مفتوحا ظهر اليوم الأربعاء، مع لفيف من النقاد والإعلاميين الرياضيين لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي الذي أعدها المجلس.

وأكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للاعلام ،أنه يتعين علي الجميع أن يقدم كل الدعم لمنتخب مصر خاصة في مبارتيه مع السنغال يومي 25 و29 مارس المقبلين من أجل الصعود لكأس العالم.

من جانبه، طالب أحمد حسام ميدو بضرورة الاهتمام بكل الألعاب وليس كرة القدم فقط موضحا أن هناك كثير من الابطال الذين يرفعون راية مصر في كثير من المحافل الدولية.

حضر اللقاء عدد كبير من النقاد والإعلاميين الرياضيين منهم أحمد شوبير وإسلام الشاطر ومحمد شبانة وكريم عبد السلام وياسر أيوب وسيف زاهر وحسن المستكاوى ومحمد سيف وإبراهيم المنيسي وأحمد حسام ميدو وإسلام صادق ورضا عبد العال وخالد الغندور.