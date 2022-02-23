شكرا لقرائتكم خبر عن الدليل الكامل لقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الدليل الكامل لقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية"، استعرض خلاله كيفية تحديد القيمة الايجارية الجديدة، ومتى يطبق القانون بشأن الإخلاء؟ وما هي التعديلات الجديدة؟ وما هي المدة التي يجب خلالها إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية؟ وماذا لو امتنع المستأجر من رد العين؟ وهل هناك تعارض بين التعديلات الجديدة وحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية؟ وغيرها من الأسئلة.