شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "طاقة النواب" يبدأ زيارة رسمية لبورسعيد لتققد مصنع سنمار للكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس حسام عوض الله زيارة رسمية منذ قليل إلى محافظة بورسعيد لتفقد مصنع سنمار للكيماويات والذي أسس في عام 2002 بواسطة شركة "تراست" الهندية، وتم بيعه لمستثمر هندي في عام 2007، وتم تحويل نشاطه الأساسي إلى مصنع للكيماويات والبتروكيماويات، وتغيير إسمه إلي «تي سي آي سنمار» تحت إدارة هندية.

وقال حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب على هامش الزيارة، إن مصنع سنمار للكيماويات ببورسعيد، أحد أكبر مصانع الكيماويات والكلور في مصر، والتي تستخدم في تنقية مياه الشرب، وتتجاوز استثماراته 1.2 مليار دولار، بما يوصف بأنه أكبر إستثمار هندي في مجال الصناعات الكيميائية في مصر.

وتأتي الزيارة بعد تقدم النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن التلوث الناتج عن مصنع «تي سي أي» سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية بالرسوة بجنوب بورسعيد، وتعرض أهالي وسكان منطقة القابوطي والحي الإماراتي لكافة أنواع التلوث البيئي والذي يضر بالصحة العامة للمواطنين، فضلا عن تكرار حوادث إختناق للعمال بالمصنع ذاته وعدم قيام المصنع بإستيفاء إشتراطات الأمن والسلامة المهنية والقاء الصرف الصناعى في بحيرة المنزلة التي ترتبط بقناة السويس، بكمية تبلغ مليون ونصف المليون متر مكعب يوميًا، دون معالجة.

ويلتقي الوفد مع وصوله بعد قليل مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وشارك في الوفد من النواب النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة والنائب محمد الجبلاوي وكيل الجنة ايضا والنائب خالد مشهور أمين سر اللجنة ومن أعضاء اللجنة النواب علاء إبراهيم وبلال النحال وأحمد محمد أحمد عبد الله ورشا حسني وأحمد الخشن وآية فوزي فتى وعفاف وهبي.