شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يهنئ خادم الحرمين وولى العهد والشعب السعودى بذكرى تأسيس المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودى الشقيق ، بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية ، والذي يؤكد اعتزازها بالجذور الراسخة لهذه الدولة الممتدة لثلاثة قرون.

وأضاف النائب علاء عابد ، أن يوم ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية ، يفتخر به جميع أبناء المملكة وأيضا جميع العرب ، حيث أن يوم التأسيس يعد تأكيداً على دور المملكة الرائد في مساندة قضايا الامتين العربية والإسلامية على المستوي الاقليمي والدولي ولم تتخلي يوم عن هذا الدور المحوري الهام.

ودعا النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ، بمناسبة ذكرى تأسيس البلاد المباركة العظيمة، الله رب العالمين أن يحفظ هذه البلاد وهذه الأمة من كل سوء، وأن يبارك في المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها السلامة والأمن والاستقرار.