جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون في المجال الصناعي والتكنولوجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل:

وقعت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بروتوكول تعاون مع شركة(فريش) في المجال الصناعي والتكنولوجي، وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، حول توقيع البروتوكول.

ويهدف البروتوكول إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الجانبين، من خلال البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، وخدمات التدريب المهني.

وينص البروتوكول على التعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وشركة فريش في العديد من المجالات، منها "المجال الصناعي والتكنولوجي، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية والتدريبية بين الجانبين، فضلاً عن إجراء البحوث العلمية في موضوعات متخصصة؛ للمُساهمة في تطوير الصناعة والتكنولوجيا.

كما تضمن البروتوكول توفير تدريب صيفي لطلاب الجامعة كخطوة أولى في إطار التعاون بين الشركة والجامعة؛ بهدف فتح آفاق أوسع في التعاون في المجال التكنولوجي والعلمي، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات أخرى خلال الفترة القادمة.

وشهد مراسم التوقيع د. طارق عبدالملاك ميخائيل، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، ود. سيد عبدالرازق وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعبدالرحمن عمر مسئول التدريب بالجامعة، والمهندس بهاء ديمترى نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش.

يذكر أن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية توقع بصفة دائمة العديد من الشراكات مع الجهات الصناعية المختلفة؛ لدعم عملية التدريب العملي لطلاب الجامعة، والذي يعتبر أساس العملية التعليمية والأكاديمية.​