عادل الغضبان: بورسعيد أصبحت محافظة صديقة للبيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن المحافظة شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية حتى أصبحت محافظة صديقة للبيئة "لا تشهد تلوثًا بيئيًا مثل الماضي".

وأشار المحافظ، خلال كلمته أثناء لقاءه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، إلى أن الدليل على ذلك هو توافد الآلاف من أهالي المحافظات المصرية على بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد، فيلمًا تسجيليًا، عن إنجازات الدولة المصرية على أرض للمحافظة والتي جاء من أبرزها أن تكون بورسعيد أولى المحافظات في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي وغيرها، هذا بالإضافة إلى تطوير منطقة شرق بورسعيد الواعدة وإقامة عدد من المشروعات القومية بها.