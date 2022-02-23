بالصور - محافظ أسوان يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون في مجالات التعليم والطاقة الشمسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، والوفد المرافق له، ضمن زيارته لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية والتى تستمر على مدار 4 أيام.

وذكرت محافظة أسوان أن زيارة السفير تتضمن تفقده المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبى هناك، وحضور حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نسخته السادسة.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره لوفد الاتحاد على الدعم المتواصل فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والفنية والثقافية، وهو الذي ظهر جليا على أرض أسوان من خلال تنفيذ اتفاقية تمويل برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET Egypt) بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والذي يساهم بشكل مباشر في ربط التعليم الفني بسوق العمل.

وأوضح المحافظ أن البرنامج يقوم حاليا بتطوير البنية التحتية وتوريد معامل الطاقة الشمسية، للمساهمة فى إعداد خريجين مهرة في هذا المجال لخدمة إحتياجات المحافظة ، وهو ما يتواكب مع تنفيذ أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم على أرض المحافظة يضم 32 محطة شمسية تنتج 1460 ميجا وات.

وقدم سفير الإتحاد لدى مصر كريستيان برجر تقديره لمحافظ أسوان على حسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على سعي الاتحاد المتواصل والمستمر لتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تقام على أرض أسوان فى كافة القطاعات ، مع حرص الإتحاد على المشاركة السنوية في فعاليات مهرجان أفلام المرأة فى ظل الرعاية الكبيرة التي يتم تخصيصها للمرأة من قبل الإتحاد.

،وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة لسفير الإتحاد الأوروبى توطيدا للعلاقات المتبادلة بين الجانبين .