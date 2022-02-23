بالفيديو - الإعدام شنقًا لـ"قاتل صديقه شنقًا ونحرًا" بالمنصورة.. والقاضي: غريبة وتقتضي أقصى العقوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة ، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لـ"أحمد عطية عجمي" ويعمل "حداد" بعد إحالة أوراقه ‏إلي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه لاتهامه بقتل صديقه بذبحه بسكين وخنقه بحبل.

وقال القاضي:"الجريمة غريبة عن المجتمع وتخالف الشارع السماوية والعادات والأعراف لذا فلابد من تطبيق أقصى عقوبة على المتهم".

كانت شهدت قرية دميرة مركز طلخا محافظة الدقهلية وذلك حتى يتخلص من ‏ديونه، علاوة علي سرقة الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه وساعده باقي المتهمين في ‏التخلص من ملابسه الملوثة بالدماء وبيع الدراجة النارية للاستفادة من قيمتها.‏

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، والمستشار خالد عبد ‏الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، ‏وذلك ‏في الجناية رقم 17032 لسنة 2019 مركز طلخا، والمقيدة برقم 2476 لسنة 2019 كلي ‏جنوب ‏المنصورة.‏

كان المتهم "أحمد عطيه علي العجمي"، 27 عامًا، حداد من قرية دميرة، قد أحيل إلي محكمة جنايات ‏المنصورة لمحاكمته في مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة لأنه في يوم 5/11/2019 قتل المجني ‏عليه "البشير إبراهيم السعيد البشير"، عمدا مع سبق الإصرار منذ ما يزيد عن سنتين، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله ‏وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"وأداة "حبل" حتى استقل رفقة المجني عليه دراجة ‏نارية واستدراجه إلى مكانا مهجورا وما أن ظفر به حتى قام بنحر عنقه باستخدام السلاح الأبيض ‏ووضع حبل حول عنقه وخنقه حتى تأكد من مفارقة المجني عليه الحياة قاصدا من ذلك قتله.‏

واقترنت بتلك الجناية أخرى وهي أنه وفي ذات الزمان والمكان شرق المنقولات المبينة ‏وصفا وقيمة والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلا حال حمله سكينا.‏وجاء دور باقي المتهمين فأخفي المتهم الثالث المدعو "حامد.ك.ح"، 26 عامًا، عامل تشغيل ‏وصيانة، الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه، أما المتهمين الثاني والرباع وهما: "محمد أ. ‏ع."، 38 سنة فلاح، و"رضا ح. أ"، 31عامًا، عامل والمقيمان بقرية دميرة، فقد ساعدوا ‏المتهم بالتخلص من ملابسه الملطخة بدماء المجني عليه والسلام المستخدم، وأعطاه أحدهما ‏ملابس يرتديها عوضا عن الملابس المتسخة، عقب اخبارهما بارتكاب الواقعة، فتمت المساعدة ‏له بتلك الطريقة.‏