مجلس الأمن الأوكراني يدعو لإعلان حالة الطوارئ

دعا مجلس الأمن الأوكراني إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد وسط مخاوف من غزو روسي وشيك. وقال وزير الأمن والدفاع الوطني أوليكسي دانيلوف بعد الاجتماع "ينبغي للبرلمان الأوكراني أن يصادق على هذا القرار في غضون 48 ساعة".



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