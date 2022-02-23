أمير الكويت مرحّبًا بالسيسي: “الله يديم المحبة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 53 ثانية

استقبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بحفاوة، مرحبًا به بعبارات “أخوية”، في دار يمامة، بمناسبة زيارته للكويت التي استمرت لساعات.

وبحسب صحيفة “القبس”، تبادل الطرفان “الأحاديث الودية”، وتم “استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة”.

وخاطب الأمير نواف الأحمد الرئيس السيسي قائلا: “أهلا وسهلا بكم..أنتم بين أهلكم وإخوانكم، والله يديم المحبة بيننا، وأنتم قدوة للآخرين، وآراؤكم سديدة، ولا نستغني عنكم، ونشكر اهتمامكم وحرصكم على مصر والكويت وعلاقتنا من قديم الزمان”.

في حين نقل السيسي إلى الأمير تحياته وتحيات الشعب المصري للشعب الكويتي، ليرد الأمير بالقول: “الشعب المصري وقف ببطولة إلى جانب أشقائه الكويتيين، ولن ننسى لكم هذا الموقف”.

وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الثلاثاء، إلى دولة الكويت في زيارة تبحث عددا من الملفات بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن “زيارة السيسي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية-الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة”.

وأضاف: الزيارة تبحث محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصة على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.