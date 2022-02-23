الصين خارج نادي الدول المعاقبة لروسيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 8 دقائق

أعلنت الصين أنها لا تعتزم القيام بخطوات لفرض عقوبات على روسيا لاعترافها باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، مشددة على رفضها لأي قيود أحادية الجانب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال لصحفي عما إذا كانت بكين ستفرض عقوبات على موسكو على خلفية المستجدات في دونباس: “من الواضح أنك لا تفهم بالكامل سياسة الحكومة الصينية. تعارض الصين دائما أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية”.

وشددت المتحدثة على أن الحكومة الصينية لم تعتبر العقوبات أسلوبا فعالا لتسوية النزاعات.

ويأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن فرضهما عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية قرار موسكو الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا عام 2014.

وشملت العقوبات مصارف روسية وكبار رجال الأعمال المقربين من بوتين. وطالت العقوبات الأوروبية 27 كيانا روسيا.

وتعاظم الاحتقان الروسي الغربي تعاظم خلال اليومين الماضيين، على خلفية قرار بوتين بشأن منطقتي شرق اوكرانيا، والدفع بقوات وصفها بقوات حفظ السلام إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

وتدعو كييف إلى زيادة الضغط الدولي على موسكو من أجل ردعها مرحبةً بالعقوبات الأخيرة على موسكو وداعية الى مزيد منها لمنعها من القيام بمزيد من “العدوان”، كما وصفت.