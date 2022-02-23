أوكرانيا تدعو جنود الاحتياط.. وتوصي رعاياها بمغادرة روسيا فورًا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

أوصت حكومة أوكرانيا رعاياها المتواجدين في روسيا بالمغادرة، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في ظل اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس شرقي اوكرانيا.

وشددت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء على أن القرارات الروسية الأخيرة تمثل “انتهاكا صارخا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.

وحذرت الوزارة من أن “تصعيد العدوان الروسي ضد أوكرانيا” قد يؤدي إلى الحد من فرص تقديم الخدمات القنصلية إلى الرعايا الأوكرانيين المتواجدين في روسيا، داعية المواطنين إلى “الامتناع عن زيارة روسيا لأي أغراض أو مغادرة أراضيها فورا”. وذكرت الوزارة أن تجاهل هذه التوصية “سيعيق بشكل ملموس ضمان توفير الحماية اللازمة إلى المواطنين الأوكرانيين في روسيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بدء دعوة جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما، للخدمة في الجيش، بناء على قرار الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

وجاء في بيان الهيئة، اليوم الأربعاء: “سيخضع جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما للتجنيد الإجباري. وسيكونون مثل الضباط وضباط الصف الخاصين، وفقا لمرسوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الخاص باستدعاء عناصرالاحتياط للجيش”. ونوه البيان بأن مدة الخدمة القصوى هي سنة واحدة.

وأعلن زيلينسكي في كلمة موجهة للشعب الأوكراني، إصدار مرسوم باستدعاء عناصر الاحتياط للجيش “في المرحلة الخاصة”، مشيرا إلى عدم ضرورة إعلان الاستنفار العام. وأشار إلى أنه ستجري في البلاد كذلك تدريبات لاحتياط قوات الدفاع المدني في أقرب وقت.

وفي سياق الإجراءات الدولية تماشيًا مع تفاقم الأزمة الأوكرانية، وجهت السفارة الإيرانية لدى كييف نداء إلى رعاياها، ولا سيما الطلاب، دعتهم فيه إلى توخي الحذر ومغادرة المناطق الخطرة.

وعلى حسابها في “تويتر”، نصحت السفارة الإيرانية لدى كييف المواطنين الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا، ولا سيما الطلاب الجامعيين، بـ”عدم التوجه إلى المناطق التي تشهد خطورة عالية، وترك هذه المناطق في الوقت الراهن، إن لم يكن تواجدهم ضروريا”.