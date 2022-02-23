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احتفالًا بيوم التأسيس.. السعودية تستقبل الوافدين بـ”ختم خاص”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة
ختم خاص بيوم التأسيس

ختم خاص بيوم التأسيس

في ذكرى اليوم التأسيسي المملكة، أطلقت وزارة الداخلية ، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، “ختما خاصًا” بالمناسبة.

ويحتوي الختم على الهوية البصرية لليوم الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام، للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727.

ويحمل معاني جوهرية تاريخية متنوعة، “مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، تختم به جوازات المسافرين في هذا اليوم فقط، كتوثيق ورمز للذكرى الوطنية”.

وتأتي المبادرة ضمن الاحتفال مع المسافرين، وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة، “التي تمثل الاعتزاز بتاريخ الوطن، وتوثيق مسيرة قادته وشعبه الذي يعتز ويفخر بالعمق التاريخي للدولة السعودية، وتوثيق تاريخها العريق الراسخ في جذور التاريخ منذ أكثر من ثلاثة قرون”.

يذكر أن “يوم التأسيس” ليس بديلا لليوم الوطني السعودي الذي تحتفل به المملكة كل عام، ولكن السعودية أرادت من خلال الأمر الملكي الجديد بالاحتفال بيوم التأسيس أن تؤكد اعتزازها بالجذور الراسخة لهذه الدولة الممتدة لثلاثة قرون.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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