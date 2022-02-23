شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرحب بقرار مجلس الأمن حول ملف التعويضات للكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب العراق اليوم، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990م، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدتها نتيجة للغزو غير المشروع للكويت.

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن بلاده تنطلق اليوم نحو سياسة خارجية مبنية على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي، ودعم أمن وسلام المنطقة بوصفها مصلحة مشتركة للجميع، مبينًا أن بلاده، بإنهاء ملف التعويضات للكويت، طوت فصلا رهيبا من الحرب العبثية.

وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت في وقتٍ سابق، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع بعد دفع كامل التزاماته المالية، وأن العراق لم يعد مطالبًا بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلًا.