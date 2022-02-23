في 21 مارس.. إسكتلندا تقرر إنهاء جميع قيود كورونا القانونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن، أنه تقرر إنهاء جميع قيود كورونا القانونية في 21 مارس، مشيرة إلى أنه لا يزال ينصح الناس بارتداء الكمامة في المتاجر ووسائل النقل العام.



وأوضحت أن "جميع القيود القانونية المفروضة على الأفراد والشركات ستنتهي كجزء من محاولة العودة إلى أسلوب الحياة الطبيعي". هذا وسينتهي برنامج "جواز سفر التطعيم" في البلاد في 28 فبراير الحالي.

وأشارت ستورجن إلى أن إسكتلندا ستبتعد عن القيود القانونية، وتعتمد بدلا من ذلك على "اللقاحات والعلاجات والتكيفات المعقولة والسلوكيات الصحية العامة".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتم رفع القيود المفروضة على إنجلترا يوم الخميس، مع إلغاء مطلب الحجر الإلزامي واختبار الفحص المجاني في أبريل.

وأعربت ستورجن عن إحباطها من نهج جونسون، ودعت إلى توضيح كيفية عمل نظام الاختبار في المستقبل، مشيرة إلى أن "مستوى انتقال العدوى ودخول المستشفيات ينخفض ​​بشكل كاف لوضع جدول زمني لتخفيف القيود التي لا تزال سارية في البلاد".