وزير الداخلية اللبناني يعلن توقيف جماعة فلسطينية مسلحة تجند شبابا لتنفيذ تفجيرات بالبلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الأربعاء، توقيف قوى الأمن "جماعة إرهابية تكفيرية" فلسطينية الجنسية تُجنّد شباباً للقيام بعمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية داخل البلاد.



وقال مولوي في مؤتمر صحفي إن "قوى الأمن الداخلي هم أبطال هذه العملية".

وهنأ قوى الأمن وعميد شعبة المعلومات والمدير العام على الإنجازات بضبط المخدرات إلى تفكيك شبكة التجسس إلى اليوم ضبط شبكة تكفيرية إرهابية من جنسيات فلسطينية تجنّد شباباً لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة وصواريخ كانت لتوقع العديد من الضحايا.