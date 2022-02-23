في 5 مارس.. ماكرون يطلق حملته الانتخابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة ترشحه لولاية رئاسية جديدة في 5 مارس (آذار) بتجمع انتخابي في مرسيليا، وفق ما أفادت به ثلاثة مصادر في حزبه "الجمهورية إلى الأمام" اليوم الأربعاء.



وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون، الذي يتوقع أن يعلن رسمياً ترشحه في الأسبوع المقبل، سيتصدر الجولة الأولى من الانتخابات في 10 أبريل (نيسان).

وبات المرشحون للانتخابات الرئاسية الفرنسية على مشارف خط الانطلاق مع اقتراب آخر موعد لتقديم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري في 4 مارس (آذار)، علماً أن الاستحقاق الانتخابي سيجرى بدورتيه في 10 و24 أبريل (نيسان).

ويشكل البحث عن التوقيعات الإلزامية لخوض السباق، 500 على الأقل، عقبة في طريق بعض المرشحين، خاصة ممثلي أقصى اليمين مارين لوبان وإيريك زمور، واليسار جان لوك ميلنشون.

وسيكشف المجلس الدستوري في 11 مارس (آذار) القائمة الرسمية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية.