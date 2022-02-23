شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تؤكد أن العقوبات ليست حلاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن بكين لا تعتقد إطلاقاً أن العقوبات هي أفضل طريقة لحل المشاكل.



جاء ذلك ردا على سؤال عن انضمام الصين إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا بسبب بأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ للصحافيين في بكين إن الصين تأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من حل مشاكلها عبر الحوار والتحلي بالهدوء وضبط النفس.