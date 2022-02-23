موجة الطقس السيئ تبدأ اليوم.. والتنبؤ بالفيضان يعلن خريطة سقوط الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على المحافظات خلال الـ3 أيام المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة من عدم الاستقرار تبدأ مساء اليوم، بسبب وجود منخفض جوي بارتفاع 6 كم عن سطح الأرض.

وجاءت أماكن سقوط الأمطار المتوقعة على المحافظات على النحو التالي:

اليوم الأربعاء 23 فبراير:

۔ تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين 1-10 مم.

يوم الخميس 24 فبراير:

تتعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين 17 مم وتتعرض باقى السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5 مم وقد تصل شمال الصعيد.

يوم الجمعة 25 فبراير:

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5 مم.